Publicado 10/03/2021 13:49 | Atualizado 10/03/2021 15:24

O PSL confirmou a indicação para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara(CCJ) a deputada bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF), e a de Carla Zambelli (PSL-SP), para a presidência da Comissão de Meio Ambiente.

A decisão foi tomada nesta terça-feira (9) após um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e outros líderes partidários. Ela teve o apoio de 41 deputados e ficará à frente do colegiado até 2022. Outros 19 deputados que fazem parte da comissão votaram em branco.

Já a deputada federal Carla Zambelli, que é próxima ao presidente Jair Bolsonaro, assume a presidência da Comissão de Meio Ambiente. A deputada conta com o apoio também do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.



Investigadas por atos antidemocráticos

Ambas são investigadas no Supremo Tribunal Federal (STF) por atos antidemocráticos.

Uma das mais fiéis defensoras do presidente Jair Bolsonaro, Bia Kicis é investigada no inquérito que apura a organização de manifestações de simpatizantes de Bolsonaro que reivindicaram pleitos inconstitucionais, como golpe militar e fechamento do Congresso e do STF.



Já Carla Zambelli é uma das investigadas no inquérito das Fake News, que investiga ameaças e ofensas aos ministros do STF. A comissão que será presidida por Zambelli cuida de diversos projetos da área ambiental, entre eles propostas que mexem com o Código Florestal e com a liberação de caça e pesca, além de rever as listas de espécies ameaçadas. Porém seu nome já foi envolvido em polêmicas na área ambiental. Quando a deputada culpou as ONG's pelas queimadas na Amazônia.

A indicação das deputadas causou repercussão negativa entre parte dos parlamentares, como dos deputados federais Ivan Valente (PSOL-SP) e Vivi Reis (PSOL-BA).

VERGONHA a CCJ ter na sua presidência uma pessoa que defende a ditadura, o AI-5, o fechamento do STF, que produz fake news e é investigada por atos antidemocráticos. Para garantir a "vitória" de Bia Kicis, atropelaram o regimento e impediram outras candidaturas. pic.twitter.com/IEClfa1vnp — Ivan Valente (@IvanValente) March 10, 2021

Bia Kicis e Carla Zambelli são a prova de que, definitivamente, não basta ser mulher. Não há absolutamente nada a se comemorar com ambas presidindo comissões na Câmara.



É preciso estar do lado certo. — Vivi Reis (@vivireispsol) March 10, 2021

Aécio Neves ganha "presente de aniversário"

Após recomendação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e por Aloysio Nunes Ferreira e José erra, o líder do PSDB na Câmara, Rodrigo de Castro (MG), nomeou o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) será o presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDEN) da Câmara. Coincidentemente o dia 10 de março é a data de aniersário do Tucano, que completa 61 anos. Esta será a quinta vez que um Tucano irá comandar a CREDEN desde 2014.