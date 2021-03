Mãe e filho são mortos a facadas por vizinho após desavenças por som alto Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 13:23 | Atualizado 10/03/2021 13:24

São Paulo - Um mulher e seu filho foram mortos a facadas por um vizinho na madrugada de segunda-feira (8), no distrito de Água Rasa, Zona Leste de São Paulo. De acordo com a polícia, Patricia Annunciato, de 48 anos, e o filho dela, Marcelo, de 9, foram surpreendidos pelo jovem de 18 anos que invadiu a casa das vítimas para cometer o crime.

Ainda de acordo com a polícia, o crime foi motivado por desavenças, já que Patricia fazia constantes reclamações sobre o fato de o vizinho, que morava em frente à sua casa, escutar música em volume muito alto e consumir drogas no local.

Imagens de câmeras de segurança mostram o vizinho atravessando a rua em direção a casa de Patricia. Em seguida, ele usa um martelo para quebrar as câmeras. O rapaz volta para casa e minutos depois retorna até a residência da vítima com capuz e mochila e escala as grades.

Ao ouvirem os gritos vindos do local, outros vizinhos chamaram a polícia, que prenderam o homem em flagrante. Ele vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de meio insidioso ou cruel. Já a faca utilizada foi apreendida e encaminhada para a perícia.