"Tenho grandes diferenças com o Lula, principalmente na economia, mas não precisa ser petista fanático para reconhecer a diferença entre o ex-presidente e o atual", afirmou Maia Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por IG - Último Segundo

Publicado 10/03/2021 13:53

O deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ) foi às redes sociais nesta quarta-feira (10) para opinar acerca do 1º discurso feito pelo ex-presidente Lula (PT) após ter suas condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



O ex-presidente da Câmara antagonizou Lula com Jair Bolsonaro (sem partido) . Ao elogiar a “visão de país” do petista, criticou o presidente da república por “só enxergar o próprio umbigo”.

Confira as declarações de Maia:

Publicidade

Você não precisa gostar do Lula para entender a diferença dele para o Bolsonaro. Um tem visão de país; o outro só enxerga o próprio umbigo. Um defende a vacina, a ciência e o SUS; o outro defende a cloroquina e um tal de spray israelense. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) March 10, 2021

Um fundou um partido e disputou 4 eleições; o outro é um acidente da história. Tenho grandes diferenças com o @LulaOficial, principalmente na economia, mas não precisa ser petista fanático para reconhecer a diferença entre o ex-presidente e o atual. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) March 10, 2021

Publicidade

Maia voltou a criticar Bolsonaro pelo trato do governo federal em frente a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), e citou o fato dele defender o uso da Hidroxicloroquina e “um tal de spray israelense”, dois medicamentos sem comprovação médica, para combater a Covid-19.

Na opinião do deputado, que ponderou ter “grandes diferenças” com Lula, “não precisar ser petista fanático para reconhecer a diferença” entre ele e o atual presidente.