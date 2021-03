Por O Dia

Rio - Parlamentares de todos os espectros políticos comentaram sobre o pronunciamento de Lula após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, anular as condenações realizadas pela força-tareja da Operação Lava Jato.

Através do Twitter, políticos falaram sobre o caso. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), antagonizou Lula com Jair Bolsonaro (sem partido). Ao elogiar a “visão de país” do petista, criticou o presidente da república por “só enxergar o próprio umbigo”.

"Você não precisa gostar do Lula para entender a diferença dele para o Bolsonaro. Um tem visão de país; o outro só enxerga o próprio umbigo. Um defende a vacina, a ciência e o SUS; o outro defende a cloroquina e um tal de spray israelense", começou Maia.

"Um fundou um partido e disputou 4 eleições; o outro é um acidente da história. Tenho grandes diferenças com o @LulaOficial, principalmente na economia, mas não precisa ser petista fanático para reconhecer a diferença entre o ex-presidente e o atual", concluiu o deputado.

Já o deputado federal Marcelo Freixo escreveu que Lula é fundamental para a reconstrução do país. "Nosso compromisso com o Brasil é muito maior que nossas diferenças. É hora de diálogo e unidade para construirmos um projeto de país que resgate a soberania e a dignidade dos brasileiros, com comida na mesa, emprego decente e amor à vida. Lula é fundamental nessa construção", disse.

Um dos fundadores do partido Novo, João Amoedo, também citou Lula em um tweet recente, mas sem citar o discurso do ex-presidente. "Não vamos nos esquecer: -Lula teve as condenações anuladas, mas os crimes foram cometidos. -Bolsonaro continua a praticar crimes de responsabilidade. Chega de populismo."