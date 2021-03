Lula realiza discurso no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 17:57

Durante o pronunciamento desta quarta-feira (10) no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o ex-presidente Lula rebateu a fala do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que criticou hoje o debate em torno da elegibilidade do ex-presidente petista para as eleições de 2022, afirmando que sua candidatura para o pleito seria "um circo".

"O Ciro Gomes sabe quem eu sou. O Ciro Gomes precisa assumir a responsabilidade que ele é um homem de 64 anos de idade, ele não pode falar as meninices que achava que era engraçado quando era jovem", afirmou o ex-presidente.



Publicidade

Lula também destacou a necessidade do ex-ministro amenizar seus discursos afirmando que Ciro Gomes deveria respeitar as pessoas.

"Se ele quer ser presidente, ele tem que aprender uma coisa: tem que respeitar as pessoas. Ele não vai ter apoio da esquerda, não vai ter a confiança da direita e vai ter menos votos que ele teve na eleição (passada)", completou o petista.

Publicidade

Em entrevista ao portal UOL, na segunda-feira (8), antes de o ministro Edson Fachin, do STF, decidir pela anulação das condenações do ex-presidente Lula, Ciro Gomes havia sido incisivo ao comentar sobre a possibilidade de Lula estar elegível para 2022:

"Nós vamos ficar discutindo: o Lula é elegível? O Lula é inelegível? Olha, esse filme eu já vi. Não contem comigo para esse circo mambembe porque a tragédia brasileira não permite mais contemporização.", disse o candidato a presidência nas eleições de 2018.", disse.