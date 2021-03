O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu nesta quarta-feira com o presidente da Abras, João Galassi, para traçar uma estratégia AFP

Rio - O Ministério da Saúde e a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) fecharam uma parceria para ampliar a campanha de vacinação contra a covid-19 nos estabelecimentos de todo o país. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu nesta quarta-feira com o presidente da Abras, João Galassi, para traçar uma estratégia de reforço da comunicação nas cerca de 90 mil lojas associadas à entidade.

Entre as ações alinhadas, estão a divulgação de peças publicitárias nas redes sociais dos supermercados, com orientações sobre os públicos-alvo periodicamente convocados para vacinação, além da distribuição de folders da campanha nos caixas dos estabelecimentos, orientando os brasileiros sobre o andamento da imunização no país e sobre a necessidade de buscar atendimento imediato aos primeiros sintomas de covid-19, evitando, assim, o agravamento da doença.

“Precisamos reforçar a compreensão de que a pessoa precisa buscar atendimento médico imediato aos primeiros sintomas. Podemos fazer isso ampliando a comunicação nos caixas dos supermercados, além de informar a população sobre os grupos prioritários convocados para se vacinar naquele momento”, disse Pazuello.

Galassi colocou a Abras à disposição para auxiliar o Ministério da Saúde nas ações a serem tomadas nos pontos de venda e afirmou que aproximadamente 28 milhões de brasileiros passam diariamente pelos supermercados filiados à entidade, ressaltando o alcance dos estabelecimentos junto ao público.

A comunicação da campanha de vacinação, em andamento desde o dia 18 de janeiro, é um dos pontos abordados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), com o objetivo de informar, orientar e alertar a população brasileira sobre a importância da vacinação, de forma acessível e de acordo com a realidade de cada região. O Plano também prevê parcerias com instituições públicas e privadas para ampliar a divulgação da campanha.