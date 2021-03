Segundo a maternidade, nem todos contraíram o vírus no local. Alguns bebês foram infectados pelas próprias mães que já estavam com a doença, enquanto outros foram transferidos de unidades do interior Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 18:15

Rio - Nesta terça-feira, a Maternidade Santa Mônica, em Maceió, confirmou que está vivendo um surto de covid-19 entre bebês. Na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), 15 recém-nascidos estão internados em estado grave. Por isso, a Maternidade adotou medidas de isolamento como a proibição de visitas na Unidade Neonatal e a suspensão da permanência de mães como acompanhantes. A ala foi isolada para pacientes diagnosticados ou com suspeita da doença.

Segundo a maternidade, nem todos contraíram o vírus no local. Alguns bebês foram infectados pelas próprias mães que já estavam com a doença, enquanto outros foram transferidos de unidades do interior. A direção afirmou, ainda, que vai adaptar uma enfermaria no térreo para manter o isolamento das crianças na UTIN até o dia 23 de março e que também deve ampliar para 10 o número de leitos destinado à recém-nascidos que estão com infectados ou sob suspeita da doença.

Publicidade

Outras medidas também serão tomadas. Entre elas, a maternidade deve manter as novas admissões da UTIN no espaço físico com 11 leitos, redimensionar os recursos humanos e remanejar os materiais, sobretudo demandas e equipamentos individuais de proteção.

"Informamos ainda que estamos recebendo pacientes externos normalmente. Salientamos ainda que estamos tomando medidas internas para reforçar a proteção dos nossos pacientes", concluiu a maternidade.