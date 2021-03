Mudanças começarão a partir deste sábado (13) em todo o estado; saiba mais Sergio Andrade/Governo de SP

Por IG Saúde

Publicado 11/03/2021 12:46

Nesta quinta-feira (11), poucas horas antes de mais uma coletiva do Governo do Estado de São Paulo sobre a pandemia da Covid-19 , o governador João Doria confirmou que irá aumentar as restrições a partir deste sábado (13), no que foi considerado por ele uma "decisão impopular, difícil e dura" e que "nenhum governante gosta de tomar".

Com isso, a expectativa é de que mais comércios entrem na lista de proibições, assim como os cultos em igrejas e templos, que haviam sido liberados recentemente para permanecerem abertos mesmo na Fase Vermelha do Plano São Paulo. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o pacote com todas as novas regras ainda está sendo fechado por Doria.

Além disso, existe a possibilidade de paralisação das competições esportivas em todo o estado, o que afetaria diretamente a continuidade do Campeonato Paulista e de outros jogos na região. Em entrevista à rádio Bandeirantes nesta quinta, o presidente do TJD afirmou que medida será anunciada pelo governador durante a coletiva.

"Vou honrar o cargo que ocupo, mesmo que isso custe minha popularidade. Vocês me elegeram para cuidar de vocês, não para cuidar de mim", afirmou. "Nossos hospitais estão chegando no limite máximo de ocupação. Temos de adotar medidas mais duras de distanciamento social", afirmou Doria.

