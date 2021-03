Na avaliação de Fachin, as ações não poderiam ter corrido em Curitiba, porque os fatos apontados não têm relação direta com o esquema de desvios na Petrobras Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 18:59 | Atualizado 12/03/2021 19:01

Brasília - Nesta sexta-feira (12), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, decidiu manter a decisão que anulou todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Lava Jato.



O ministro anulou as condenações nesta segunda (08) e, com isso, Lula se torna elegível para participar de eleições para cargos públicos. No entanto, nesta sexta, a Procuradoria Geral da República (PGR) recorreu da decisão e pediu que Fachin reconsiderasse o entendimento ou submetesse o caso ao plenário do STF.



Agora, a defesa do ex-presidente tem cinco dias para se manifestar sobre o recurso apresentado pela PGR e, depois, a ação deve ser analisada pelo plenário do Supremo, como foi determinado por Fachin.



"Mantenho as razões que levaram a conceder o habeas corpus, porquanto apliquei ao caso a orientação majoritária do colegiado, a ser ou não mantida no pleno", escreveu o ministro.