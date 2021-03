Por IG - Último Segundo

Publicado 13/03/2021 19:34

Rio - O prefeito de Cuiabá, no Mato Grosso, Emanuel Pinheiro (MDB) foi flagrado bebendo em uma distribuidora de bebidas alcóolicas na companhia de José Stopa (RV), vice-prefeito e de secretários municipais.

Prefeito de Cuiabá sextando num bar da capital enquanto a Cuiabá encontra-se com 100% dos leitos de UTIs ocupados. @neneupinheiro o prefeito filho da puta dando mal exemplo. pic.twitter.com/mQhSd64AvH — Blogueirinho de Esquerda (@Allef_Borges) March 13, 2021

A atitude das autoridades descumpre o decreto estadual estabelecido no início de março, que define medidas de distanciamento social para conter o avanço da covid-19.

As imagens viralizaram na internet e o prefeito emitiu nota admitindo que tomou "duas cervejas" em frente a um comércio, onde foi chamado para atender uma ocorrência. Ele se desculpou e disse que não repetirá sua atitude.

A prefeitura de Cuiabá já manifestou vontade de descumprir o decreto estadual. No início do mês, a administração flexibilizou as medidas, mas foi obrigada a voltar atrás. Eles afirmaram que recorrerão ao Supremo Tribunal Federal (STF).