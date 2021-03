Por IG - Último Segundo

Rio - Cotada para substituir Pazuello no Ministério da Saúde, a cardiologista e intensivista Ludhmila Hajjar já desembarcou em Brasília para se reunir com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). As informações são da jornalista Mônica Bergamo.

A médica é bem relacionada em Brasília, e conta com o apoio de partidos do centrão, como o PP e o DEM, que pressionam Bolsonaro pela mudança no comando da Saúde em meio ao recrudescimento da pandemia.

Foi a cardiologista quem tratou o próprio Pazuello na época em que ele contraiu Covid-19, além de outras figuras como o ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, o ministro Dias Toffoli quando a presidência o Supremo, e também os ex-presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre.

Em entrevistas no ano passado, Hajjar defendeu medidas mais rígídas de distanciamento social para conter a pandemia e fez comentários contrários ao uso da cloroquina. Ela também é defensora da vacinação em massa como única maneira de conter a Covid-19.