Por IG - Último Segundo

Publicado 14/03/2021 18:44

O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, disse na tarde deste domingo (14) que não está doente e que continua no cargo "até que o presidente peça o cargo".

"Não estou doente! Continuo como ministro da Saúde até que o presidente da República peça o cargo. A minha missão é salvar vidas", disse, por meio da assessoria do ministério.

A resposta do general vem em meio a discussões sobre a troca na pasta pela cardiologista Ludhmila Hajjar. O Planalto confirmou que a médica se reuniu neste domingo com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Nesta segunda-feira (15), Pazuello tem entrevista coletiva agendada às 16h para falar sobre o balanço da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), com foco no Acre e em Rondônia.