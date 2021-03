Para dispersar o tumulto, Alberto dos Santos atirou para cima, mas foi baleado por outro grupo em seguida Reprodução/TV Globo

Publicado 15/03/2021 09:39 | Atualizado 15/03/2021 09:40

O policial militar Alberto David Duarte dos Santos foi morto no último sábado (13), na cidade de Teofilândia, localizada a cerca de 100 km da capital baiana, Salvador. Ele estava na festa de uma criança e foi baleado após um desentendimento. A Polícia Civil investiga o caso. As informações são do portal “G1”.

O PM é lotado em Feira de Santana (BA), que também fica próxima à cidade, e havia viajado cerca de 90 km para participar da comemoração, durante suas férias. No início da noite, por volta das 19h, um homem sacou uma arma no local e uma confusão foi iniciada. Para dispersar o tumulto, Alberto dos Santos atirou para cima.

Já por volta das 20h, no entanto, outra pessoa que estava na festa organizou um grupo que foi atrás do PM e atirou contra ele, ao perceber que era um policial. Alberto dos Santos chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Um jovem de 18 anos também ficou ferido, mas não corre risco de morte.