Por O Dia

Publicado 15/03/2021 10:01 | Atualizado 15/03/2021 10:13

Uma grande farra foi interrompida em um motel localizado na avenida Pedro Álvares Cabral, em Belém (PA), na tarde deste domingo (14). Depois de receber denúncias de aglomeração, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar interrompeu o evento e flagrou cerca de 50 pessoas consumindo bebidas alcoólicas e usando drogas ilícitas. As informações são do portal “G1”.

Todas as pessoas que participavam da festa foram conduzidas para a Seccional de Polícia Civil em São Brás, bairro da capital do Pará. O grupo deve responder por descumprimento ao Decreto Estadual n°800, que proíbe reuniões com mais de dez pessoas como restrição da pandemia, buscando o combate à Covid-19.