Governador de São Paulo, João Doria Divulgação

Por IG Saúde

Publicado 15/03/2021 17:06

Rio - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), voltou a criticar a atuação do governo Bolsonaro durante o pior momento da pandemia de Covid-19 no Brasil. Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o governador questionou: "tenha compaixão, Jair Bolsonaro, dos brasileiros que estão morrendo", disse o governador.



Doria ainda comentou a declaração do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, que alertou para o aumento dos casos no país. "O Brasil se tornou uma vergonha mundial. O diretor da Organização Mundial de Saúde já havia dito que o Brasil era uma ameaça aos países vizinhos da América do Sul. Em menos do 24 horas, a OMS colocou o Brasil como uma ameaça mundial à saúde do planeta. Essa é a gestão do mito Bolsonaro. É o mito da morte".



"Como cidadão eu me sinto revoltado, enojado de uma situação como essa. De um governo que compra cloroquina e não compra vacina. De um governo que ativa o gabinete do ódio para inflamar manifestações em todo o Brasil contra governadores que promovem a vida e a saúde dos brasileiros (...) num momento em que as pessoas deveriam estar em casa se protegendo, foram às ruas se máscaras para proteger Jair Bolsonaro, um negacionista", finalizou o governador.