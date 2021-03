Aman Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 19:24

A Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) começou nesta segunda-feira um exercício militar nas ruas de Quatis (RJ) e Porto Real (RJ), mas passando também por Resende (RJ). O objetivo é se preparar para futuros oficiais do Exército Brasileiro para operações de Garantia da Lei e da Ordem. Atividade vai até o dia 27 deste mês.



Em nota, a prefeitura de Resende afirmou que o treinamento é feito quando as Forças Armadas podem ser empregadas em questões de segurança pública ou em situações em que somente o emprego tradicional da polícia não é suficiente.



Nos dias da atividade, os militares terão simulações de operações de patrulhamento, postos de bloqueio de vias urbandas e blitzes, deslocamento da tropa, com viaturas ou a pé, inspeções veiculares, condução de presos e a realização de tiros de festim.



Cerca de 225 militares estarão envolvidos, além de viaturas de grande porte e o 37º Batalhão da Polícia Militar e a 100 Delegacia Policial, que apoiarão o exercício.