Por O Dia

Publicado 15/03/2021 20:42

Rio - O Brasil registrou 1.057 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos pela doença para 279.286. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde.



No mesmo período, foram registrados 36.239 novos casos de covid-19. Com isso, o país chega a 11.519.609 registros da doença.



O Sudeste segue como a região com maior incidência da doença, com 4.136.887 casos e 125.985 mortes. Em segundo lugar está o Nordeste, com 2.571.753 casos confirmados e 61.504 óbitos, seguido da região Sul, com 2.241.939 casos e 37.522 mortes; Norte com 1.246.234 casos e 29.607 óbitos e Centro-Oeste, com 1.222.736 casos da doença e 24.668 vítimas registradas.