Publicado 15/03/2021 20:53

São Paulo - Marcelo Queiroga, médico cardiologista que aceitou, no início da noite desta segunda-feira (15), a proposta para ser o novo ministro da Saúde do governo Bolsonaro , já foi apoiador do primeiro ministro da Saúde da gestão do atual presidente, o médico ortopedista Luiz Henrique Mandetta.



À época, Mandetta balançava no cargo por ser apoiador das medidas de isolamento social. Três semanas antes de ser exonerado, Queiroga publicou um vídeo em seu canal do Youtube declarando apoio ao então ministro e cumprimentando sua postura durante a pandemia.





Saiba quem é Marcelo Queiroga

Natural de João Pessoa, Marcelo Queiroga é um cardiologista com longa atuação na Associação Médica Brasileira (AMB) e na Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI), de onde foi também presidente. Atualmente, Queiroga presidia a Sociedade Brasileira de Cardiologia.



Em dezembro de 2020, o novo ministro da Saúde foi indicado por Bolsonaro para ser um dos diretores da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A indicação ainda não foi votada pelo Senado.



O médico conta com o apoio da ala ideológica do governo Bolsonaro. Eleitor do atual presidente, o novo ministro já publicou, em 2019, uma foto elogiando o atual presidente e o finado Dr. Enéas.