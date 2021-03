De acordo com Jair Bolsonaro, o fundo amazônico será discutido durante assembleia do BID, em setembro, e servirá para mobilizar capital privado AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 16/03/2021 13:50

O presidente Jair Bolsonaro disse estar determinado a trabalhar pelo desenvolvimento da Amazônia, do Brasil e dos demais países sul-americanos. A declaração foi dada em reunião remota com outros presidentes da América do Sul, integrantes do Prosul (Foro para o Desenvolvimento e Progresso da América do Sul), criado em 2019.

Em sua fala, na manhã desta terça-feira, 16, Bolsonaro destacou que o Brasil propôs no ano passado a criação de um fundo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para financiar ações na região amazônica. A tentativa foi feita após o Brasil ser alvo de uma reação internacional em função do desmatamento na região.

De acordo com o chefe do Planalto, o fundo amazônico será discutido durante assembleia do BID, em setembro, e servirá para mobilizar capital privado. "Estejam seguros de ter no Brasil um parceiro determinado a trabalhar para o desenvolvimento sustentável da nossa região amazônica e da América do Sul com amparo na livre iniciativa e na liberdade econômica em prol do bem-estar, da segurança e da prosperidade das nossas ações", disse o presidente.