Vereador sugere usar avião com álcool em gel para '' cidade

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 16:17

Porto Alegre - O presidente da Câmara de vereadores de Canela, no Rio Grande do Sul, Alberi Dias (MDB) deu uma sugestão no mínimo inusitada para combater a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) na cidade gaúcha.

Alberi defendeu o uso de aviões e helicópteros carregados de álcool em gel para pulverizar a cidade durante sessão nesta segunda-feira (15). “Hoje eu acordei pensando nisso”, revela o vereador.



“Esse material não vai prejudicar ninguém, não vai manchar a roupa de ninguém”, afirma. “Se pedir para um empresário um avião eles dão, até o combustível, para eles fazerem essa pulverização por cima, o vírus está no telhado, nas árvores, nas praças, pulveriza com o avião”, completa o vereador.



Desde o início da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), Canela já registrou 4.911 casos e 108 óbitos em decorrência da Covid-19.