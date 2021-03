Brasil

Comissão do Senado alerta para possível colapso de oxigênio em RO, CE e AC

De acordo com parlamentares, há possibilidade iminente de haver colapso do fornecimento de oxigênio medicinal em municípios do interior de Rondônia, em ao menos 39 municípios do Ceará e, também, no Acre

