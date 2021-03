Fiocruz recebeu insumo para produção de 12 milhões de doses Divulgação/ PMSJM

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 17:32

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) se manifestou sobre a vacina de Oxford/AstraZeneca, sendo produzida no Brasil, que teve a imunização suspensa em dez países. A fundação reforçou a posição de agências regulatórias sobre a segurança da vacina.

"Até o momento, a Oxford/AstraZeneca tem se demonstrado uma vacina extremamente segura e eficaz. Essa segurança foi demonstrada em ensaios clínicos de fase I, II e III, com mais de 60 mil participantes, tendo seus dados publicados em revistas científicas reconhecidas internacionalmente", diz a Fiocruz.

Publicidade

Segundo a fundação, mais de 17 milhões de pessoas, na União Europeia e no Reino Unido, e cerca de 3 milhões de pessoas no Brasil já foram vacinadas com esse imunizante. "Não houve houve, até o momento, evidência de aumento de risco de formação de coágulos sanguíneos em qualquer faixa etária", explica a Fiocruz.

Considerando a recente preocupação levantada por diversos países da União Europeia sobre uma possível relação entre a vacina de Oxford-AstraZeneca e a formação de coágulos sanguíneos, a Fiocruz vem se somar aos posicionamentos públicos já expressos pela própria AstraZeneca, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), pela agência regulatória da União Europeia (European Medicines Agency – EMA), e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para buscar esclarecer a população e reforçar o papel das agências regulatórias em todo o mundo junto aos produtores das vacinas no acompanhamento e monitoramento permanente desses imunizantes.

Publicidade

Segundo a AstraZeneca, teriam sido relatados, até o dia 8 deste mês, 15 eventos de trombose venosa profunda e 22 eventos de embolismo pulmonar. A investigação da farmacêutica, referente à vacinação das mais de 17 milhões de pessoas na União Europeia e Reino Unido, não demonstrou evidência de aumento do risco de eventos trombólicos para qualquer faixa etária, gênero ou lote de vacina de determinado país.



Para a agência regulatória da União Europeia (European Medicines Agency – EMA), em comunicado emitido nesta segunda-feira, não há indicação para suspensão da administração da vacina, já que não foi demonstrada, até o momento uma relação direta dos casos relatos com a vacina.

A agência afirma estar analisando os dados de 11 milhões de vacinados, mas destacou que o número de casos de trombose na população em geral não tem aumentado com a vacinação, o que reforça a probabilidade de se tratarem de eventos isolados, de ocorrência esperada e natural. As afirmações foram reforçadas em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira pela Agência.



"A defesa de continuidade da vacinação também foi reiterada nesta segunda-feira pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo o cientista-chefe da Organização, Soumya Swaminathan nenhuma relação causal foi demonstrada entre a vacina e relatos de coágulos sanguíneos até o momento e que 'a taxa de eventos reportados é, na realidade, menor do que a que se esperaria na população em geral', independentemente da vacina. A vacina já teve seu uso autorizado em mais de 70 países, em seis continentes, além de receber autorização de uso emergencial pela própria OMS", diz a Fiocruz.



A área de farmacovigilância da Fiocruz, responsável pelo monitoramento contínuo da eficácia e segurança dos medicamentos e vacinas registrados, tem se mantido em estreita comunicação com a Anvisa e com o PNI para monitoramento e análise de notificações de eventos adversos. Os eventos adversos compreendem qualquer ocorrência indesejável, sem que necessariamente exista relação causal com a vacina.



Em comunicado publicado nesta segunda-feira, a Anvisa informa que “vem monitorando cinco casos suspeitos de eventos tromboembólicos aqui ocorridos, não havendo, até o momento, correlação estabelecida entre o uso da vacina Fiocruz/Astrazeneca com eventos adversos relacionados à coagulação sanguínea”. A agência reforçou ainda não haver motivo para a adoção de qualquer medida sanitária.



A Fiocruz aguarda a conclusão das investigações dos casos relatados e reforça os posicionamentos adotados pela Anvisa, EMA e OMS até o momento, bem como a importância da vacinação, reafirmando seu compromisso com a farmacovigilância da vacina no Brasil.