Não foi fixada uma data para ida de Ernesto Araújo e Marcelo Queiroga. Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por Agência Brasil

Publicado 16/03/2021 23:54

Brasília - O Senado aprovou nesta terça-feira(16) convite ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e ao indicado para dirigir o Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga, para prestar informações referentes ao combate ao covid-19 no Brasil. Os senadores querem que Araújo preste informações sobre a atuação do ministério nos esforços para obtenção de vacinas contra a covid-19.

Não foi fixada uma data para ida de Araújo e de Queiroga ao Senado. Em relação a Queiroga, os senadores desejam sua participação em uma sessão de debates temáticos sobre o enfrentamento à pandemia. Os parlamentares querem ouvir dele a respeito da aquisição de vacinas e disponibilização de leitos e oxigênio.



Queiroga foi anunciado como novo ministro da Saúde na segunda-feira (15), substituindo Eduardo Pazuello no cargo, mas ainda não tomou posse e a mudança na pasta ainda não foi publicada no Diário Oficial da União. Ele é médico, com área de atuação em hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Ele também é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia.