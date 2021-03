Governo federal não poderá divulgar ou compartilhar informações sobre a pandemia e sobre saúde pública que não tenham fundamentação científica em quaisquer meios de comunicação, incluindo os perfis oficiais EVARISTO SA/AFP

17/03/2021

Em decisão nesta terça-feira (16), a 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro determinou que o governo federal não divulgue ou compartilhe informações sobre a pandemia e sobre saúde pública que não tenham embasamento científico. A medida vale para quaisquer meios de comunicação, incluindo os perfis oficiais. As informações são do portal “G1”.

A decisão é efeito de uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal e que vem de 2020, após a divulgação da campanha “O Brasil não pode parar”, lançada em março daquele ano. Ela foi divulgada por parlamentares aliados do governo em forma de vídeo, que indicava a retomada das atividades econômicas contra as medidas de restrição para contenção da pandemia da Covid-19.

Essa ação já havia sido proibida no ano passado e houve também discussão judicial se o governo deveria divulgar que a campanha não tinha fundamentação científica, um dos pedidos do MPF.

Com a interrupção da campanha, porém, o juiz Alberto Nogueira Junior não viu essa necessidade, assim como fez com um pedido de indenização por danos morais coletivos. De acordo com ele, será mais eficaz “informar o público corretamente do que fazer a União Federal pagar aquele montante”. O governo federal pode recorrer da decisão judicial.