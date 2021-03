Ana Paula Faria deu à luz a trigêmeos em 2016 Reprodução/Facebook

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 11:23 | Atualizado 17/03/2021 11:30

A mãe de trigêmeos, Ana Paula Faria, de 36 anos, morreu em decorrência da Covid-19 na última segunda-feira. Em 2016, a história dela viralizou porque a mulher apenas descobriu o terceiro filho no momento do parto. Antes disso, os exames indicavam que era uma gravidez de gêmeos.

As crianças, hoje com 5 anos, perderam o pai em setembro de 2020, vítima de um acidente de carro. Com a morte da mãe, eles estão sendo cuidados pelo avô. A irmã de Ana Paula também faleceu por conta do coronavírus no sábado, mas ela não chegou a saber do falecimento.

A mãe de trigêmeos foi internada na última sexta-feira, mas o seu quadro evoluiu rapidamente. No dia seguinte, ela precisou ser transferida para a Santa Casa de Votuporanga (SP) - unidade de saúde referência no tratamento de Covid-19 para a região de Parisi. Porém, não resistiu às complicações provocadas pelo vírus.