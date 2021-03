O Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes por covid-19 depois dos Estados Unidos Reprodução

Por AFP

Publicado 17/03/2021 14:52 | Atualizado 17/03/2021 14:53

Washington - A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) alertou nesta quarta-feira (17) sobre a evolução da pandemia de covid-19 no Brasil, onde foram registradas 2.842 mortes pelo vírus na véspera, destacando a necessidade de liderança para conter o avanço da doença.

"A situação no Brasil é um alerta de que manter este vírus sob controle requer atenção contínua das autoridades e líderes de saúde pública para proteger as pessoas e os sistemas de saúde do impacto devastador deste vírus", declarou a diretora da OPAS, Carissa Etienne.

O Brasil é o segundo país do mundo com mais vítimas mortais da pandemia depois dos Estados Unidos, com um total acumulado de 282.127 mortes e 11,6 milhões de casos desde que a doença foi registrada pela primeira vez em dezembro de 2019 na China.

Etienne disse que o gigante sul-americano registra atualmente o maior número de novos casos na região da América Latina.

"Várias áreas do Brasil estão vivenciando um nível recorde de infecções e os leitos dos hospitais estão quase em sua capacidade máxima em mais da metade dos estados brasileiros", alertou.

A diretora da OPAS - escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) - enfatizou a importância de responder ao aumento dos casos com a implementação imediata de medidas para desacelerar a transmissão do vírus.

O presidente Jair Bolsonaro menospreza desde o início da pandemia as medidas de saúde pública recomendadas, como o uso de máscara e o distanciamento social.

Além disso, questiona a eficácia e segurança das vacinas anticovid-19 e criticou as medidas de confinamento devido ao seu impacto econômico.

Especialistas apontam que o rápido aumento da pandemia no Brasil poderia deixar em breve cerca de 3.000 mortes diárias e elevar o balanço total de mortos pra 500.000 ou 600.000 antes da generalização das vacinas.