18/03/2021

Na madrugada desta quinta-feira (18), na zona sul de São Paulo, equipes de fiscalização do governo encerraram as atividades da boate Bahamas, estabelecimento do empresário Oscar Maroni e conhecida no bairro de Moema. Outra casa noturna foi fechada na zona norte da cidade. As informações foram apuradas pelo G1.

Os locais não estavam respeitando as medidas impostas pelo governo local para conter a proliferação do novo coronavírus. A cidade paulista se encontra na fase vermelha e durante esta etapa, somente serviços essenciais estão liberados.

Cerca de 54 pessoas foram flagradas na boate Bahamas. Desse total, oito eram frequentadores e o resto eram funcionários da localidade. Ninguém fazia uso de máscara. Oscar Maroni, dono da boate, afirmou que local estaria em funcionamento, pois não é uma casa noturna, e sim um hotel.

Na zona norte, as autoridades encontraram aproximadamente 44 jovens em uma festa em uma tabacaria. Cerca de 16 pessoas não estavam usando máscaras e alguns ainda foram flagrados dividindo narguilés. O evento chegou a ser divulgado pelas redes sociais.

Nas duas ocasiões, todas as pessoas encontradas nos estabelecimentos, clientes, funcionários e proprietários foram encaminhados para uma delegacia para prestar esclarecimentos. De acordo com as autoridades, as duas casas noturnas serão autuadas e deverão pagar uma multa por desrespeitar as novas regras impostas pela Vigilância Sanitária.