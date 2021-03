Por IG - Último Segundo

Publicado 18/03/2021 11:06 | Atualizado 18/03/2021 11:08

A pesquisa Datafolha divulgada na última quarta-feira (17) mostra que a maioria dos brasileiros, cerca de 56%, consideram que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não tenha condição de liderar o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos.

No último levantamento, ocorrido em 21 e 22 de janeiro, 50% dos entrevistados acreditavam na incapacidade do ex-capitão do exército em liderar a nação. Em menos de 30 dias, esse número cresceu 6%.

Publicidade

contribuem para essa avaliação, destacam-se os auxílio emergencial. Entre os fatores quepara essa avaliação, destacam-se os mais de 280 mil mortos por Covid-19 e a demora no retorno doemergencial.

A enquete acontece no pior momento do combate a pandemia de Covid-19 no Brasil. Foram ouvidas 2.023 pessoas por telefone entre os dias 15 e 16 de março.