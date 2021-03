Caso aconteceu em Aparecida, interior de São Paulo Reprodução/Google Maps

São Paulo - Na noite de quarta-feira (17), no bairro Ponte Alta, em Aparecida, em São Paulo, um homem foi preso em flagrante após tentar jogar seu filho de três anos de uma ponte. As informações foram apuradas pela Band Vale.

Segundo as informações concedidas pelo Conselho Tutelar, o homem teria sido impedido por pessoas que estavam próximas na hora do acontecimento se seguir com ação de jogar a criança no Rio Paraíba. As testemunhas ligaram para a Polícia Militar que executou prisão do homem.

O homem já tem histórico de ter agredido filho, de acordo com vizinhos. No momento, criança se encontra sob cuidados dos avós.