Brasil

Campinas decreta toque de recolher e multará em R$ 3 mil reuniões de família

Maior cidade do interior de SP, com 1,2 milhão de habitantes, está com todos os leitos de UTI ocupados com doentes da covid-19 e mais de 100 pessoas na fila de espera por internação

Publicado 18/03/2021 15:29 | Atualizado há 2 minutos