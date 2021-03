Major Olímpio esteve em Bauru, em SP, ao lado do Luciano Hang, dono das lojas Havan Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 18:04 | Atualizado 18/03/2021 18:07

Duas semanas antes de ser internado para tratar a Covid-19, o senador Major Olímpio (PSL) participou de manifestações contra o fechamento do comércio em Bauru, em São Paulo, e também contra o aumento dos impostos no estado, próximo ao Estádio Municipal Pacaembu.

O parlamentar, que antes de romper com Jair Bolsonaro (sem partido) ajudou a o eleger, era contra as medidas de restrição que visam conter o avanço da Covid-19 e era crítico de governadores que adotavam as normas.

Em Bauru, ele esteve ao lado do empresário Luciano Hang, proprietário das lojas Havan. Na ocasião, o parlamentar discursou contra as atitudes do governador João Doria no enfrentamento da pandemia do coronavírus, que há algum tempo vem restringindo comércio e adotando toque de recolher para conter o vírus.

"É o povo nas ruas dizendo: 'Basta, Doria!' O trabalho é um direito sagrado e não vai ser um DESgovernador que dirá o contrário. Bauru, região e todo o estado de São Paulo precisa de hospitais, além disso a população precisa trabalhar", afirmou ele à época.

“Chega de aceitar os desmandos deste DESgovernador. Fui às ruas nesta sexta-feira (12) em apoio à população do nosso estado contra o fechamento do comércio e pela abertura de mais leitos na Saúde. Chega de descaso com o povo!”, disse Olímpio, ao divulgar um vídeo que mostra sua participação na manifestação.

Nesta quinta-feira, Major Olímpio teve confirmada morte cerebral. Ele estava internado desde o dia 2 deste mês no Hospital São Camilo, em São Paulo. "Com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo, Senador Major Olimpio. Por lei a família terá que aguardar 12 horas para confirmação do óbito e está verificando quais órgãos serão doados. Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil", diz a publicação.

O político foi intubado pela primeira vez no dia 6 de março. Anteriormente, ele chegou a participar de uma sessão do Senado direto do leito hospitalar, mas após apresentar respiração ofegante e ocorrer queda no sinal de transmissão, o parlamentar não conseguiu concluir o discurso. Na última quarta-feira, rumores que circulavam pela Internet afirmavam que ele havia morrido, o que foi desmentido por familiares.

Major Olimpio tinha 58 anos e atuou como policial militar em São Paulo por 29 anos. Na carreira política, ele exerceu dois mandatos na Assembleia Legislativa de São Paulo (2007-2015) e um mandato de deputado federal (2015-2019). Foi eleito senador da República em 2019.