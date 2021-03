Por iG

Curitiba - No Paraná, no município de Pinhais, a Polícia Militar e a Guarda Municipal, abordaram um motorista de aplicativo que foi denunciado por não estar cumprindo as medidas impostas para conter o novo coronavírus e de estar colocando a vida de seus passageiros em risco.



“Além de ser, primeiramente, um ato criminoso, essas pessoas estão expondo outras ao risco de serem contaminadas. Tal atitude envolve responsabilidade e cidadania”, declarou a secretária de Saúde, Adriane da Silva Jorge Carvalho.

Segundo Dorival Selbach Júnior, superintendente da Guarda Municipal, ressalta que após terem noção do descumprimento da medida de isolamento, em uma ação conjunta com a Saúde, as medidas devem ser cumpridas.

“É realizado B.O. e, em alguns casos, alegam não ter conhecimento de que estariam positivo, estando sujeitos ao encaminhamento à delegacia, podendo responder por crime de infração de medida sanitária tipificado no artigo 268 CP: ‘infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa”, conta o responsável pela GM Pinhais.

O descumprimento das medidas impostas pode ter consequências de pena de detenção de um mês a um ano de reclusão, além de multa. Quem não cumprir com as medidas de isolamento será encaminhado para a Promotoria do Ministério Público e as medidas cíveis, administrativas e criminais serão tomadas.