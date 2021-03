Caraíva: Uma vila, localizada no litoral sul da Bahia, a 70 km de Porto Seguro e ainda pouco explorada por turistas. É um destino para quem busca tranquilidade. As praias principais são a Praia de Caraíva e a Praia da Barra, que ficam na mesma faixa de areia. Outra atração é a ponta onde acontece o encontro do rio com o mar, chamado de Praia da Barra.