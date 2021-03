Jhemmerson Neves fugiu de presídio escalando muro com uma corda artesanal Reprodução Internet

Por iG

Publicado 20/03/2021 15:59 | Atualizado 20/03/2021 16:00

Rio - Jhenmerson Neves Duraes fugiu da Peniténciária de Segurança Máxima Nelson Hungria, em Contagem, Minas Gerais, na manhã deste sábado (20), escalando o muro do presídio com uma corda. A fuga foi confirmada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Segundo a Sejusp, policiais realizam buscas nas imediações da penitenciária na tentativa de recapturar o preso. Três outros detentos tentavam fugir da mesma forma — utilizando uma corda artesanal — quando foram flagrados e impedidos por policiais.

Um procedimento interno foi instaurado para apurar as circunstâncias do ocorrido.

A Corregedoria da Sejusp e a Inteligência do Departamento Penitenciário de Minas Gerais estão no local para apurar as circunstâncias em que a fuga aconteceu.