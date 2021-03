Mulher é acusada de matar companheira com 95 facadas e envenenar sogra e criança Polícia Civil de Mato Grosso/Divulgação

Uma mulher de 36 anos foi assassinada, neste sábado (20), com cerca de 95 facadas pela própria companheira, em João Pessoa, na Paraíba. De acordo com informações dos investigadores, antes de cometer o crime, a mulher suspeita ainda teria dopado a sogra, a vítima e um sobrinho, de apenas 7 anos. As informações foram publicadas pelo portal 'T5'.

Uma moradora do prédio informou que, por volta das 5h da manhã, a mãe da mulher esfaqueada começou a gritar pedindo socorro. Em seguida, os moradores acionaram a polícia e socorreram a mãe e o sobrinho da vítima.

A idosa e a criança foram dopados com veneno misturado no café e no suco. Os dois foram socorridos e levados para o hospital. De acordo com o enfermeiro que fez o atendimento, eles apresentavam sinais de envenenamento.

A suspeita do assassinato fugiu do local do crime. Ainda não se sabe a motivação do crime. Imagens de câmeras de segurança do local mostram o momento em que a suspeita do crime foge do local.

