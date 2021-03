Índia vai atrasar entrega ao Brasil e outros dois países Tânia Rêgo/Agência Brasil

Por iG

Publicado 21/03/2021 14:22

São Paulo - O Instituto Serum, da Índia, deve atrasar o envio de novos suprimentos da vacina contra Covid-19 de Oxford/AstraZeneca. A justificativa é o aumento da demanda pelo imunizante, enquanto o país trabalha para expandir a capacidade da fábrica. Informações são da Reuters.

Além do Brasil, o Marrocos e a Arábia Saudita também devem sofrer com os atrasos. A Índia tem sido criticada internamente por doar ou vender mais doses de vacinas do que as que estão sendo aplicadas no país — que é o terceiro em número de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2).



O Ministério da Saúde e o Itamaraty ainda não se manifestaram sobre o provável atraso. Segundo a Reuters, o Instituto Serum diz estar trabalhando para expandir a produção mensal, que hoje é de 60 a 70 milhões para, então, melhorar o abastecimento de outros países.

A Índia doou até agora 8 milhões de doses e vendeu quase 52 milhões de para um total de 75 países. O Brasil já recebeu 4 milhões de doses do instituto, todas do imunizante de Oxford/AstraZeneca e mediante pagamento.