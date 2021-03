Serão 12 missas, de uma hora e meia a uma hora e meia em meia hora, começando à meia noite. Foto: Hugo Prates

Publicado 21/03/2021 19:29

A Igreja São Sebastião, na região Centro-sul de Belo Horizonte, realizou uma missa neste domingo, descumprindo o decreto da prefeitura de suspender as atividades religiosas para conter o avanço da pandemia de Covid-19. A cerimônia foi realizada sem distanciamento entre os bancos ou oferta de álcool em gel na entrada.



Conforme o Decreto municipal nº 17.566 , artigo 2º B: “Ficam suspensos cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo, sendo permitido que os espaços religiosos fiquem abertos, desde que adotadas as medidas de prevenção ao contágio e contenção da propagação da covid-19 estabelecidas pelas autoridades de saúde.”



Ao O Tempo , o pároco da Igreja, padre José Cândido, justificou que a igreja é ampla e que o povo está "muito angustiado" , por isso a missa foi realizada.



"A igreja é ampla, por isso preferimos abrir, discretamente, sem falar, sem divulgar, para as pessoas que estavam aglomeradas. O povo está muito angustiado, a oferta da eucaristia, da palavra de Deus é conforto, é esperança, ajuda a gente a passar esse momento, esse é o nosso serviço e fui ordenado padre para isso”, afirma.

Procurado, o governo do Estado disse que o livre exercício de culto religioso é garantido constitucionalmente, mas que, considerado o momento de cautela que Minas Gerais enfrenta, é imprescindível que qualquer atividade seja desempenhada com os cuidados necessários para evitar a propagação do vírus, como o uso de máscara, distanciamento social, número restrito de pessoas e medidas de higiene.



A nota do governo estadual diz, ainda, que os cultos religiosos estão permitidos em Minas Gerais, seguindo todas as recomendações acima citadas.