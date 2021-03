Por IG - Último Segundo

Publicado 22/03/2021 11:50 | Atualizado 22/03/2021 11:51

O nome de Marcelo Queiroga foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para comandar o Ministério da Saúde no último dia 15 de março. Uma semana após o anúncio, o novo ministro ainda não assumiu as atividades e, com isso, secretários dizem que não há 'absolutamente ninguém' na pasta. As informações são da jornalista Camila Mattoso.

Segundo as informações, técnicos do Ministério estão impedidos de estabelecer e pactuar contratos, o que dificulta a comunicação entre estados e empresas com o governo federal.

O que impede a posse?

Um dos 'problemas' que o governo federal encontra para realizar a nomeação do novo ministro, é encontrar uma maneira de deixar Eduardo Pazuello com foro privilegiado. O general foi cogitado a substituir Ricardo Salles na pasta do Meio Ambiente, mas a ideia foi descartada.

Secretários usaram analogias de guerras, usadas entre militares das Forças Armadas, e disseram que cada profissional está na 'trincheira', de maneira isolada.