22/03/2021

Com o risco de falta de medicamentos para o chamado "kit intubação", o governo federal divulgou que fará reuniões nesta segunda e terça-feira com representantes das indústrias de medicamentos para "alerta e pedido de auxílio nas soluções emergenciais".

Em nota divulgada nesta segunda-feira, a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), vinculada ao Ministério das Comunicações, e o Ministério da Saúde afirmam que "desde setembro de 2020, o governo federal monitora de forma inovadora, via SUS, a disponibilidade em todo o território do 'kit intubação'".

"O Ministério da Saúde faz a interface junto à indústria e aos distribuidores, auxiliando Estados e municípios, cuja responsabilidade de aquisição é deles, na requisição dos insumos. Isso é trabalho complementar do

governo federal em apoio aos Estados e municípios, para além dos bilhões em recursos e de todo apoio de sempre", escreveram.

O governo federal afirmou que neste fim de semana foram avaliados os números de cada estado e traçadas estratégias para evitar o desabastecimento, como requisição dos estoques excedentes das indústrias (não comprometidos em contratos anteriores), aquisições internacionais, incremento da requisição de informações para harmonização de estoques e distribuição e pregões eletrônicos nacionais, possibilitando a adesão dos estados.

Carta ao ministério

Na semana passada, o Fórum Nacional de Governadores informou que enviou uma carta ao Ministério da Saúde para alertar sobre o baixo estoque de medicamentos do chamado “kit intubação”, utilizado para intubar de pacientes que estão em tratamento contra a covid-19 em unidades de tratamento intensivo (UTIs) e precisam de respiradores artificiais.

Os governadores pediram a compra emergencial de bloqueadores neuromusculares, anestésicos e sedativos pelo período mínimo de 60 dias e a distribuição para todos os estados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). No documento, os governadores afirmam que o monitoramento feito pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) mostra que 11 medicamentos do kit estão em falta ou com estoque para 20 dias em 10 estados.