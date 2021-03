É preciso conscientizar as pessoas sobre a necessidade de cuidar do oceano Divulgação

Publicado 22/03/2021 15:12

Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 22 de março de 1992, o Dia Mundial da Água surgiu como esforço da comunidade internacional para colocar em pauta questões essenciais que envolvem os recursos hídricos. Embora esteja presente em 70% da superfície da Terra, reunindo mais de 97% de toda a água do planeta, o oceano permanece desconhecido e aparentemente distante do cotidiano da maioria das pessoas, mesmo quando falamos sobre a importância da água em nossas vidas. Pesquisadores estimam que cerca de 90% desse universo ainda não foram desvendados e apenas um terço da biodiversidade marinha já foi catalogada.

O papel do cidadão

Um dado pouco conhecido é que o oceano fornece 54% do oxigênio que respiramos. “Uma hipótese para o baixo conhecimento em relação ao oceano é o fato de que não o habitamos. A tendência é cuidarmos apenas do que está logo à nossa frente”, reflete Ronaldo Christofoletti, professor do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza (RECN). “É preciso entender que tudo no planeta está interligado. Não existe mais a nossa saúde, a saúde dos animais, a saúde da natureza. A saúde é única e a pandemia está mostrando isso”, analisa.

Os pesquisadores ressaltam que o cuidado com o oceano começa em casa. “O cidadão deve refletir sobre suas escolhas de consumo, identificando e substituindo produtos que são danosos ao meio ambiente, selecionando com consciência os pescados consumidos e praticando um turismo responsável, que incentiva a preservação e a sustentabilidade'', frisa Alexander Turra, professor titular do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP) e também membro da RECN. Estima-se que 8 milhões de toneladas de resíduos acabam no mar todos os anos, sendo 80% proveniente do continente. Isso pode resultar em um cenário em que o oceano tenha mais lixo do que peixes até 2050.

A RECN reúne cerca de 80 profissionais de todas as regiões do Brasil e alguns do exterior que trazem ao trabalho que desenvolvem a importância da conservação da natureza e da proteção da biodiversidade. Criada em 2014, a Rede é uma iniciativa da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.