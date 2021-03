Como o valor da diária de um leito de UTI Covid-19 em um hospital particular era de R$ 10 mil, a família não conseguiu pagar e a jovem teve que ser transferida Reprodução/Instagram

Uma estudante de Ciências Contábeis morreu nesta segunda-feira (22), aos 20 anos, enquanto aguardava um leito de unidade de terapia intensiva (UTI) para a Covid-19 em Luziânia (GO). Tauana Francisco do Carmo é mais uma vida perdida após infecção com o novo coronavírus - a média atual é de 2.306 óbitos por dia, em meio a colapsos em sistemas de saúde de diversos estados do Brasil. A jovem estava internada em uma unidade de pronto atendimento (UPA). As informações são do portal Metrópoles.

A confirmação de que Tauana Francisco do Carmo morreu à espera de um leito de UTI veio da Secretaria Estadual de Goiás (SESGO). Segundo o órgão, havia uma “busca ativa de uma vaga nas unidades da rede pública estadual” antes do óbito da jovem ser confirmado. A SESGO também informou que mais de 300 pessoas com Covid-19 aguardam vaga em UTI com estado de saúde muito grave, além dos mais de 200 que esperam espaço em um leito de enfermaria.

A estudante, que cursava o quinto período do curso de ciências contábeis, começou a ter sintomas como febre, dores no corpo e de cabeça no dia 1º de março, mas testou negativo para o coronavírus. No último sábado (20), porém, quando iria sair de casa, a jovem desmaiou antes mesmo de chegar ao portão e ligou o alerta na família. Ao ser levada a um hospital particular, a jovem teve três paradas cardiorrespiratórias, foi internada em uma UTI e testou negativo novamente para a covid-19, segundo relato do empresário que a empregava.

No entanto, como a diária da unidade de terapia intensiva nesse hospital era de R$ 10 mil, segundo o empresário, a família não teve condições de arcar com o custo e autorizou a transferência de Tauana para uma unidade de pronto atendimento, onde foi internada em uma semi UTI. Em estado grave, porém, a jovem precisava de um leito de UTI e foi colocada na fila para hospitais públicos.

Já no último sábado (21), porém, o quadro da estudante piorou e, após ser submetida a uma tomografia, teria sido constatada a infecção pela covid-19. Segundo o empresário, o estado de saúde de Tauana piorou muito rapidamente.

Nas redes sociais, amigos e pessoas próximas a Tauana se manifestaram após sua morte. Segundo o portal Metrópoles, a família da jovem está muito abalada já que ela veio a óbito após dois dias de internação.