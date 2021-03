Brasil

Jovem de 20 anos morre à espera de leito de UTI para Covid-19

A estudante de Ciências Contábeis foi a óbito apenas dois dias após sua internação, depois que a família não conseguiu arcar com as despesas de um leito de UTI em um hospital particular

Publicado 23/03/2021 08:43 | Atualizado há 2 horas