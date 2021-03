Professor é demitido após comentário sobre estupro: ‘relaxe e aproveite’ Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 23/03/2021 10:35 | Atualizado 23/03/2021 10:35

O professor universitário Ricardo Germano Efing foi demitido após fazer um comentário sobre estupro durante uma aula online para alunos do curso de Engenharia da Produção da faculdade 'Uniguaçu Centro Universitário', na cidade de União da Vitória, no Paraná.

"É algo, meu amigo, que você tem que se adaptar. Desculpe, meninas, sei que é chulo o que eu vou dizer, mas é aquele ditado: se o estupro é inevitável e iminente, relaxe e aproveite", afirmou o professor durante uma aula transmitida no último dia 12 de março.

De acordo com uma aluna que assistiu à aula para uma turma do quinto período do curso, o professor estava dando um exemplo sobre casos em que empresas precisam demitir pessoas que não conseguem se adaptar a novos processos e novas tecnologias.

Após a pressão nas redes sociais e de alunos, na última sexta-feira (19), a Uniguaçu Centro Universitário anunciou a demissão do docente.

Em nota ao potral G1, o professor afirmou que o vídeo está com um "fragmento descontextualizado da aula". Ele afirmou que falou a frase ao exemplificar uma situação, mas disse reconhecer que a expressão "não poderia ser aceita com naturalidade ou indiferença".

Leia a nota do professor na íntegra:

"Tendo em vista os acontecimentos advindos da divulgação de vídeo contendo pequeno fragmento descontextualizado da aula transmitida via Internet em razão das medidas impostas pela pandemia do COVID-19, gostaria de esclarecer, com integral respeito, o que segue.

Ao exemplificar uma situação, foi utilizada expressão popular que, após a devida reflexão, se mostra integralmente inapropriada e que não poderia ser aceita com naturalidade ou indiferença. Não se pode deixar de reconhecer o machismo estrutural presente em nossa sociedade que, infelizmente, reproduz comportamentos os quais devem ser devidamente enfrentados de modo construtivo, para que todos possam aprender e progredir para uma sociedade mais respeitosa e igualitária. Reconhece-se este erro e será buscado o necessário aprendizado com essa situação.

Feita esta reflexão, entende-se que a trajetória acadêmica e a carreira no magistério não podem ser avaliadas por uma expressão isolada. Expresso desde logo meu pleno respeito à todas as mulheres, jamais pretendendo ofendê-las ou agredi-las. Externo minhas mais sinceras desculpas e fico à disposição para prestar os esclarecimentos devidos no sentido de ser desfeito este lamentável fato".