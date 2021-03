Daniel, de 24 anos, foi morto após discutir com cliente por pedir que ele usasse a máscara Reprodução/Facebook

Por IG - Último Segundo

Publicado 23/03/2021 12:18

Na segunda-feira (22), em Itapema, em Santa Catarina , um comerciante de 24 anos, foi morto a tiros após discutir com um cliente que não fazia o uso da máscara, item de proteção contra a covid-19. Crime aconteceu horas depois do desentendimento. As informações foram apuradas pelo O Tempo.

Acontecimento teria começado na tarde de segunda, quando o suspeito se encaminhou até um supermercado para comprar bebidas alcoólicas com amigos. O funcionário então pediu para que o homem colocasse a máscara para entrar no estabelecimento e que não ficasse bebendo na porta para evitar uma aglomeração.

O suspeito então discutiu com o comerciante Daniel Pereira, que durante discussão foi atingido por uma lata antes de o grupo ir embora. Em outro momento, o homem retornou ao mercado e disparou quatro vezes contra Daniel, que foi acertado no pescoço. Ele chegou a ser encaminhado para um hospital, mas acabou não resistindo. A Polícia Civil apura o caso e os criminosos fugiram e ainda não foram encontrados.