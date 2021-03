Por iG

Publicado 23/03/2021 17:44

Noventa doses da vacina Coronavac contra a Covid-19 foram extraviadas de dentro de um posto de saúde em Belo Horizonte (MG). Os imunizantes estavam em nove frascos – que contém o suficiente para 10 doses cada – e seriam utilizados para imunizar 90 pessoas com a primeira dose.

As vacinas precisaram ser transportadas duas vezes entre sexta-feira (19) e segunda-feira (22), entre a Diretoria Regional de Saúde Oeste e o Centro de Saúde Salgado Filho, na região Oeste de Belo Horizonte, para garantir o armazenamento correto. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a funcionária responsável pela distribuição dos imunizantes disse ter separado 105 frascos da Coronavac. Eles estavam dispostos em quatro caixas com 20 frascos cada, uma caixa com 16 e nove frascos soltos.

Publicidade

Segundo a funcionária, ela juntou as doses em um saco, que foi amarrado com um nó. Os recipientes foram guardados na câmara fria da Diretoria Regional de Saúde Oeste na última sexta, por volta do meio-dia, e foram transportados para o centro de saúde na mesma data.

No entanto, duas funcionárias levaram os imunizantes para o Centro de Saúde Salgado Filho, onde entregaram o saco plástico para outro empregado, que afirmou não ter conferido a quantidade de doses, somente a temperatura delas. Além disso, durante o fim de semana, duas funcionárias foram até o posto de saúde também para conferir a temperatura das vacinas. A gerente do posto de saúde disse que, pelas imagens das câmeras de segurança, é possível ver que, no domingo pela manhã, uma dessas mulheres abriu a câmara fria para organizar os frascos.

Publicidade

Depois disso, na segunda-feira (22), quando os imunizantes foram transportados para a Diretoria Regional de Saúde Oeste, a funcionária que recebeu as doses percebeu a ausência de nove frascos. A PM então acionou a perícia da Polícia Civil, que informou que não será possível confirmar, por enquanto, quando as doses foram extraviadas, já que o local de armazenamento seria de fácil acesso a vários funcionários.