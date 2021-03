Presidente Jair Bolsonaro AFP

São Paulo - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) discursará em rede nacional de TV e rádio na noite desta terça-feira (23) às 20h30. A fala deverá ter 4 minutos. Beirando as 300 mil mortes e registrando recordes de novos casos de Covid-19, o presidente defenderá a gestão do governo federal, incluindo de Pazuello a frente da Saúde no combate a pandemia.

O discurso foi gravado ainda nesta terça (23), horas depois da exoneração de Pazuello do Ministério da Saúde e da oficialização do médico Marcelo Queiroga como novo responsável da pasta.

Segundo informações, Bolsonaro defenderá a vacinação contra o novo coronavírus (Sars-Cov-2) como única medida concreta para o Brasil sair da crise sanitária e econômica.

Além disso, deverá ser destacado os números da vacinação contra a Covid-19 no país. Em números absolutos, o Brasil é o 4º que mais aplicou a primeira dose. Todavia, segundo especialistas, o correto é que seja analisado o número de doses aplicadas a cada 100 habitantes, número esse ainda baixo em solo nacional.