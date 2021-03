Eduardo Pazuello Carolina Antunes / PR / Divulgação

Por iG

Publicado 23/03/2021 18:58 | Atualizado 23/03/2021 18:59

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro anda estudando um novo cargo para o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Se o general for nomeado para o comando do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) no lugar de Martha Seillier, a atual secretária deve ser indicada pelo presidente para uma vaga no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em Washington.

Uma apuração do portal UOL revela que, porém, ainda não há uma decisão sobre o assunto, e ainda há muita resistência dentro do governo em deixar nas mãos do general a agenda de privatizações.

Segundo fontes do ministério da Economia, a indicação de Martha já tem o aval do ministro Paulo Guedes. Ainda assim, a ordem é evitar alimentar especulações, já que dentro da pasta a mudança do PPI não foi bem vista e pode ser revertida.Pazuello teve sua demissão publicada nesta terça-feira (23) no Diário Oficial da União, mas ainda não há um anúncio oficial sobre o seu futuro. Se assumir o PPI, a secretaria deixaria o ministério da Economia e voltaria ao Palácio do Planalto, sob o comando do ministro Onyx Lorenzoni (Secretaria-Geral).



Martha é um nome que agrada investidores e possui bom relacionamento com membros do governo, incluindo Guedes e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, já que os dois trabalharam no PPI no governo de Michel Temer.

Economista de formação, antes de ocupar a secretaria especial do PPI, Martha comandou a Infraero. Sua troca pelo general tende a ter um impacto negativo na percepção dos investidores, que ainda tentam dar alguma credibilidade para a agenda (de intenções) de privatizações e concessões do governo.