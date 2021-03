No comunicado, os advogados Cristiano Zanin e Vanessa Zanin afirmaram ser "histórica" a decisão do STF e relembraram a prisão do ex-presidente em 2018 Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 23/03/2021 21:43

Rio - A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que deferiu o habeas corpus para considerar o ex-juiz Sérgio Moro parcial em processos julgados no âmbito da Operação Lava Jato. Em nota, os advogados de Lula afirmaram que a decisão "fortalece o sistema de Justiça no Brasil".

Nesta terça-feira (23), a suprema corte decidiu, por 3 votos a 2, que Moro foi parcial nas condenações impostas ao ex-presidente. Entre as justificativas dos ministros, está o vazamento de conversas em aplicativo de mensagens obtidas por hackers, as argumentações do magistrado para condenar Lula e os moldes da condução coercitiva imposta ao ex-presidente em abril de 2016.



Publicidade

No comunicado, os advogados Cristiano Zanin e Vanessa Zanin afirmaram ser "histórica" a decisão do STF e relembraram a prisão do ex-presidente em 2018.