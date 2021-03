Jair Bolsonaro Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 04:11

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro deve se reunir, nesta quarta-feira (24), com os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM) e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP) para debater o enfrentamento à pandemia de covid-10. O encontro no Palácio da Alvorada pretende fortalecer a união nacional no combate à doença.



Também devem participar os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, da Defesa,Fernando Azevedo, da Justiça, André Mendonça, do Governo, Luiz Eduardo Ramos, do GSI, Augusto Heleno e da Advocacia Geral da União, José Levi. Ainda devem estar presentes os governadores das cinco regiões do país e o general Eduardo Pazuello.