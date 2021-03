Brasil ultrapassa 300 mil mortes por Covid-19, aponta consórcio de imprensa Reprodução

Por iG

Publicado 24/03/2021 17:20 | Atualizado 24/03/2021 17:25

São Paulo- O Brasil bateu mais um triste recorde nesta quarta-feira (24). De acordo com o monitoramento independente do consórcio de veículos de imprensa, o país ultrapassou mais de já tem 300.015 pessoas mortas pela doença até às 16h40 de hoje.

Um levantamento apontou que ao menos três estados brasileiros não têm mais vaga de UTI disponível para pacientes com Covid-19. Acre, Rondônia e Mato Grosso do Sul registram taxas de ocupação dos leitos de terapia intensiva maiores que 100%.



Outros 14 estados estão com o índice acima de 90%: Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.



Mais de 124 milhões pessoas foram infectadas em todo o mundo. Do total de doentes, mais de 2,7 milhões morreram, segundo a Universidade Johns Hopkins. O Brasil segue como o terceiro país do mundo em número de casos de Covid-19 e o segundo em mortes, atrás apenas dos Estados Unidos.